دغلس: التفاف جماهيري في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين

غسان دغلس،

رام الله - دنيا الوطنقالمسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن هناك التفافاً جماهيرياً واسعاً في بلدات الساوية واللبن للتصدي لمخططات المستوطنين بالسيطرة على مدرسة اللبن الساوية وتحويلها الى مدرسة دينية.وأضاف دغلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد: "أن ازدياد وتيرة الاعتداءات الجسدية على المواطنين من قبل المستوطنين مؤشر خطير يستدعي تحرك المنظمات والجهات الدولية للوقوف على مسؤولياتها في كافة المناطق التي يتم استهدافها من المستوطنين".ولفت دغلس إلى تسجيل اكثر من 260 اعتداءً جسديا مباشراً كان من بينه سقوط ثمانية شهداء على يد المستوطنين خلال العام.