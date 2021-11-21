ارزيقات: 126 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام







رام الله - دنيا الوطنأعلن لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، عن ارتفاع اعداد الوفيات جراء حوادث السير منذ بداية العام الجاري إلى 126 عقب وفاة شابين في الخليل أمس، لافتاً أن العدد الاجمالي لحوادث السير بلغ حوالي 12400 حادث نتج عنها 9500 إصابة.وأضاف ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد: "أن حوادث السير تقع بسبب عدم ترك مسافة بين المركبات والسير بسرعة والتجاوز الخاطيء" مشيراً إلى أن 65% من الحوادث وقعت على الطرق الخارجية بين المحافظات.ودعا ارزيقات المواطنين لإجراء فحصوصات لمركباتهم لتجنب خطر الانزلاق في فصل الشتاء، مؤكداً ان الشرطة تقوم بحملة الفحص الشتوي وتحرير المخالفات واتلفت 7000 مركبة غير صالحة للسير على الطرقات.