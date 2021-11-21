رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز) إن العسكريين السودانيين رفعوا الإقامة الجبرية عن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني المعزول، وذلك عقب اتفاقه مع المكون العسكري على توليه رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.ونقلت الوكالة عن مكتب حمدوك تأكيده لها، اليوم الأحد، أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر.في أعقاب ذلك، شدد مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على أن "المنصات الرسمية التي تعبر عن موقف حمدوك هي صفحتا المكتب الموثقتين في (فيسبوك) و(تويتر)".وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء ومكتبه "غير معنيين بأي معلومة تصدر من أي منصة أخرى"، محذراً من أن هناك "أجواء مهيئة للإشاعات ونشر وتداول المعلومات غير الدقيقة".بدوره، أكد فضل الله بورمة ناصر، رئيس حزب الأمة السوداني، وهو أحد الوسطاء، في حديث لوكالة (فرانس برس)، اليوم، التوصل إلى اتفاق سياسي بين حمدوك والقائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة رئيس الوزراء المعزول إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.