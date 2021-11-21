الخارجية: إسرائيل تستخدم بعض الأسلحة البيولوجية الكيميائية المحرمة دولياً

أكد عمر عوض االله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها في الأمم المتحدة، على أهمية حضور فلسطين لمؤتمر نزع الأسلحة النووية والبيولوجية في جنيف غداً الاثنين، ومشاركتها في جهود نزع أسلحة الدمار الشامل في العالم وخاصة في إسرائيل.



وشدد عوض الله في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين) على أن إسرائيل تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب، وخاصة الغاز المسيل للدموع الذي يحتوي على مركبات كيميائية محظورة دولياً، مطالباً المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل لاستخدامها هذه الأسلحة.



وقال عوض الله: "إن كافة دول العالم منعت إسرائيل من التمادي ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي ترصد وتتابع انتهاكات الاحتلال، وعليها أن تتخذ خطوات لمساءلتها بعد أن قامت بتصنيف هذه المؤسسات بـ (الإرهابية)".



وبخصوص مشروع القرار الفنلندي بمنع إدخال منتجات المستوطنات، اكد عوض الله على أن الدبلوماسية الفلسطينية تستكمل حراكها الدبلوماسي والقانوني ضد الاستيطان، مطالباً بمنع دخول المستوطنين غلى دول الاتحاد الأوروبي وصولاً لتجفيف منابع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







رام الله - دنيا الوطن