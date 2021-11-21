شؤون فلسطينية

بحر يبارك عملية القدس ويحمل الاحتلال تبعات جرائمه المتواصلة

بحر يبارك عملية القدس ويحمل الاحتلال تبعات جرائمه المتواصلة
رام الله - دنيا الوطن
بارك رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر عملية إطلاق النار التي نفذها شاب في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة والتي أدت لاستشهاده ومقتل جندي وإصابة ثلاثة أخرين، مؤكداً على أنها رد طبيعي على تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها.

وقال د. بحر في بيان صحفي: "إن استمرار إرهاب الاحتلال بحق القدس وأهلها وإمعان الاحتلال في عدوانه على القدس سيدفع باتجاه تصاعد وتيرة مقاومة الاحتلال وتنفيذ العمليات والتي تعد حقاً لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية كاملة عن سياساته، مؤكداً على أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم لسياسات الاحتلال وجرائمه، وأن المقاومة بشتى أنواعها ستتمدد في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة.

وأكد بحر على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأنه من خلال رفع تكلفة الاحتلال بمثل هذه عمليات فدائية، سيجبر الاحتلال على إعادة النظر في سياساته وحساباته في القدس وغيرها.

ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إلى الانتفاضة في وجه الاحتلال في كل مكان، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

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