صيام: استهداف الاحتلال لبلدة العيسوية يهدِفُ إلى عزلِ البلدةِ بشكلٍ كاملٍ عن محيطِها

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله صيام نائبُ محافظِ القدسِ، اليوم الأحد، إنَّ استهدافَ الاحتلالِ لبلدةِ العيسوية بالقدسِ، يهدِفُ إلى عزلِ البلدةِ بشكلٍ كاملٍ عن محيطِها في إطارِ سياسةِ الكنتونات التي يسعى الاحتلالُ لتطبيقِها على الأحياءِ المقدسيةِ لمحاربةِ الوجودِ الفلسطيني في القدس.ومن جهةٍ ثانية، أكد صيام في حديثٍ لإذاعةِ (صوت فلسطين) على أنَّ مخططاتِ الجماعاتِ (الاستيطانيةِ) لفتحِ أبوابِ المسجدِ الأقصى المبارك طيلةَ الأيام أمام اقتحاماتِ المستوطنين، أمرٌ خطيرٌ جداً يضافُ لمسلسلِ التهويدِ الإسرائيلي للقدس والمسجد الأقصى يتطلَّبُ خَطَواتٍ عربيةً وإسلاميةً لحماية القدس ومقدساتِها.وأعلن صيام عن أنَّ ثلاثين جماعة (استيطانية) تقومُ بأدوارٍ مختلفة وتنفذُ سياساتٍ تهويدية بالمدينة المقدسة في إطارِ برنامج حكوميٍّ إسرائيليّ رسمي، معتبراً أنَّ القدسَ تمُرُّ بأخطرِ المراحل في تهويدِها.