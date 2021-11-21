شؤون فلسطينية

الرئيس يلتقي نظيره الروسي الثلاثاء في موسكو

الرئيس يلتقي نظيره الروسي الثلاثاء في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
يتوجهَ الرئيس محمود عباس إلى روسيا الاتحادية يومَ غدٍ الإثنين في زيارةٍ رسميةٍ يلتقي خلالَها نظيرَهُ الروسي فلاديمير بوتين بعدَ غدٍ الثلاثاء.

وقال أحمد مجدلاني عضوُ اللجنةِ التنفيذيةِ لمنظمةِ التحرير في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد: "إنَّ تفعيلَ دورِ الرُّباعيةِ الدَّوليةِ سيكونُ إحدى القضايا المطروحةِ للنقاشِ معَ الجانبِ الروسي نظرًا للدورِ الهام، والفاعلِ لروسيا في هذا الموضوع".

وأشار مجدلاني إلى أنَّ لقاءَ الرباعيةِ الدَّوليةِ مؤخَّرًا على مستوى المندوبين، لقاءٌ جيِّدٌ وخطوةٌ إلى الأمامِ بحاجةٍ لأن يرتقيَ لعقدِ اجتماعٍ على المستوى الوِزاري وتوسيعِ الرباعيةِ بمشاركةِ أطرافٍ أخرى فيها عربيةٌ ودَوليةٌ إلى جانبِ ضرورةِ قيامِ الوِلاياتِ المتحدةِ بإطلاقِ رؤيةٍ محدَّدةٍ لإنعاشِ عمليةِ السلام .

وفيما يتعلقُ بتصريحاتِ جوزيف بوريل الممثلِ الأعلى للاتحادِ الأوروبي بأنَّ إسرائيلَ لم تقدِّمْ ما يثبِتُ أنَّ المؤسساتِ الفلسطينيةَ الستةَ (إرهابيةٌ)، ثمن مجدلاني موقفَ الاتحادِ الأوروبي معرباً عن أملِهِ بأنْ ينتقلَ الموقفُ الأوروبي إلى مستوىً أعلى برفضِ كلِّ الإجراءاتِ التي تسهدِفُ هذه المؤسسات.

وتعقيبًا على مشروعِ قرارٍ فنلندي يدعو لحظرِ استيرادِ بضائعِ المستوطنات، رحب مجدلاني بهذه المبادرةِ منَ البرلمانِ الفنلندي واصفًا إياها بالهامة، والتي يجبُ تعميمُها في عديدِ الدول.

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