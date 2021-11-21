رئيس وزراء الاحتلال يعلق على عملية باب السلسلة: قاسية

علّق نفتالي بينت رئيس وزراء حكومة الاحتلال، على عملية إطلاق النار في القدس والتي أدت لمقتل مستوطن واصابة 3 آخرين.



وقال بينت: إن عملية اطلاق النار في البلدة القديمة في القدس قاسية.





وأوضح بينت أن هذه العملية هي الثانية التي وقعت مؤخرا في القدس، مضيفًا: "أوعزت لقوات الأمن بالاستعداد واليقظة خشية عمليات مشابهة".





وأضاف: "لدينا حاليا قتيل وثلاثة جرحى، تعازينا لعائلة القتيل، ونرجو الشفاء للجرحى".

رام الله - دنيا الوطن