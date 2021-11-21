فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 30، طولكرم 1، طوباس 4، جنين 13، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، نابلس 7، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 100".



وبيّنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم تسعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل خمس حالات وفاة، و175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و189 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في طوباس.وقالت الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 23، الخليل 40، طولكرم 8، طوباس 3، جنين 10، رام الله والبيرة 24، ضواحي القدس 2، نابلس 5، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 60".