شحادة: الرئيس أعطى توجيهاته للحفاظ على مستوى صحي لأبناء شعبنا في لبنان

سامر شحادة،

مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني











وأكد أن عضويتنا في الاتحاد الدولي تسمح لنا بتلقي الدعم والتنسيق مع الشُركاء من داخل الاتحاد، الذي يضم نحو 190 دولة حول العالم.

رام الله - دنيا الوطنذكرمدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى توجيهاته للحفاظ على مستوى صحي لائق لأبناء شعبنا في لبنان، عبر إقامة مستشفى مركزي في كل منطقة أساسية لتجمع أهلنا هناك، وتقديم خدمات طبية تليق بالإنسان الفلسطيني.وقال شحادة في حديث لبرنامج (من بيروت)، عبر تلفزيون فلسطين:" إنّ "خطتنا في العمل تركز على مواكبة الظروف المتقلبة والتأقلم معها، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحيّة وانعكاسها على الشعب الفلسطيني في لبنان"، وفق (وفا).وأضاف: "الهلال الأحمر لديها مُستشفيات ومراكز وخدمات، لكنّها ليس مُؤسّسات ربحية، ما يُقلّل من قدرتها على شراء الأدوية، والمعدات، وإجراء تدريبات للطواقم الطبية، وتأهيل المباني".وتابع: "لسد هذا الاحتياج نسعى إلى تمتين العلاقات مع الشركات الدولية، لدعمنا على المُستويات كافة عند الضرورة، والوصول إلى أهدافنا ضمن خطة استراتيجية لمدة 4 سنوات، يتم عرضها على الشركاء، للتشاور على آلية تلبية الاحتياجات".كما تطرّقخلال اللقاء لواقع المستشفيات والمراكز الطبيّة الموجودة، وما جرى بناؤه أو إعادة تأهيله، وما أفتتح منه، أو ما هو قيد البناء والتجهيز.وأوضح شحادة أن الانتساب إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كان استثناءً، كون جمعية الهلال الأحمر الوحيدة التي يتبع لها لاجئون في دول الشتات.