شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير وائل الشاعر و شهادة اعتقال جديدة في مسلسل الجرائم الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الأسير وائل الشاعر و شهادة اعتقال جديدة في مسلسل الجرائم الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي سياستها العنصرية الممنهجة اتجاه أسرانا الفلسطينيين، ابتداء بلحظة الاعتقال مرورا بالتحقيق و حتى صدور الحكم بالسجن.

وفي هذا السياق تعرض لكم هيئة شؤون الأسرى والمحررين
خلال تقريرها اليوم الأحد، ما تعرض له الأسير وائل سلمان صادق الشاعر( 26 عاما) من جنين، من تنكيل و تعذيب أثناء اعتقاله و التحقيق معه من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي.

حيث هاجم أكثر من 10 جنود سيارته و انهالوا عليه بالضرب المبرح، قائلا: " من شدة الضرب الذي تلقيته رأيت موتي بعيني".    

بعدها قاموا بتقييد يداه و تعصيب عيناه، واقتادوه إلى معسكر حوارة، ليقوموا بتفتيشه بطريقة مهينة، جردوه خلالها من ملابسه باستثناء الغيار الداخلي، و استمروا بضربه ضربا شديدا حتى استفرغ مرتين.

ويصف الأسير الشاعر معتقل حوارة " الظروف في حوارة قاسية و محبطة جدا، و نوعية الأكل سيئة كما أن كميته قليلة، حيث كنا ننام ونحن جائعون، إلى جانب هذا  كنا 3 معتقلين بالغرفة والمرحاض فقط معد للتبول وبدون ستارة مما يخدش الحياء وينتهك خصوصية الإنسان ، أما الإخراج فالمرحاض والدش خارج الغرف بساحة الفورة ولا يسمح باستعمالهم الا 3 مرات باليوم وعلى أوقات الفورة التي تستمر نصف ساعة فقط ، بدون ماء ساخنة ولا شامبو، بدون ليفة ولا فرشاة ومعجون أسنان، و بالنسبة للملابس بلوزة واحدة وغيار داخلي حجم صغير جداً غير مناسب لي" .

والجدير ذكره، أن هذا الاعتقال الثاني للأسير وائل الشاعر، حيث اعتقل سابقا عام 2016، و أمضى 3 سنوات و نصف في السجن، إلى جانب حكمه ( وقف تنفيذ 18 شهرا لمدة 5 سنوات) .                                

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