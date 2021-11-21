هيئة الأسرى: الأسير وائل الشاعر و شهادة اعتقال جديدة في مسلسل الجرائم الإسرائيلية





والجدير ذكره، أن هذا الاعتقال الثاني للأسير وائل الشاعر، حيث اعتقل سابقا عام 2016، و أمضى 3 سنوات و نصف في السجن، إلى جانب حكمه ( وقف تنفيذ 18 شهرا لمدة 5 سنوات) .



رام الله - دنيا الوطنتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي سياستها العنصرية الممنهجة اتجاه أسرانا الفلسطينيين، ابتداء بلحظة الاعتقال مرورا بالتحقيق و حتى صدور الحكم بالسجن.وفي هذا السياق تعرض لكم هيئة شؤون الأسرى والمحررينخلال تقريرها اليوم الأحد، ما تعرض له الأسير وائل سلمان صادق الشاعر( 26 عاما) من جنين، من تنكيل و تعذيب أثناء اعتقاله و التحقيق معه من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي.حيث هاجم أكثر من 10 جنود سيارته و انهالوا عليه بالضرب المبرح، قائلا: " من شدة الضرب الذي تلقيته رأيت موتي بعيني".بعدها قاموا بتقييد يداه و تعصيب عيناه، واقتادوه إلى معسكر حوارة، ليقوموا بتفتيشه بطريقة مهينة، جردوه خلالها من ملابسه باستثناء الغيار الداخلي، و استمروا بضربه ضربا شديدا حتى استفرغ مرتين.ويصف الأسير الشاعر معتقل حوارة " الظروف في حوارة قاسية و محبطة جدا، و نوعية الأكل سيئة كما أن كميته قليلة، حيث كنا ننام ونحن جائعون، إلى جانب هذا كنا 3 معتقلين بالغرفة والمرحاض فقط معد للتبول وبدون ستارة مما يخدش الحياء وينتهك خصوصية الإنسان ، أما الإخراج فالمرحاض والدش خارج الغرف بساحة الفورة ولا يسمح باستعمالهم الا 3 مرات باليوم وعلى أوقات الفورة التي تستمر نصف ساعة فقط ، بدون ماء ساخنة ولا شامبو، بدون ليفة ولا فرشاة ومعجون أسنان، و بالنسبة للملابس بلوزة واحدة وغيار داخلي حجم صغير جداً غير مناسب لي" .