رضوان يعلق على عملية إطلاق النار عند باب السلسلة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعقب إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار عند باب السلسلة في القدس، والتي أدت لاستشهاد المنفذ وإصابة ثلاثة من جنود حرس الحدود الإسرائيلي ومقتل آخر.وقال رضوان في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن هذه العملية البطولية تؤكد على أن الضفة الغربية خزان المقاومة، وشعلة المقاومة لن تنطفئ حتى دحر الاحتلال، ودماء الشهداء ستبقى وقوداً لمقاومة الاحتلال"، داعياً إلى تصعيد المواجهة والعمليات الفردية النوعية ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال".وأضاف القيادي بـ (حماس): "بكل فخر واعتزاز فإننا ننعي لأبناء شعبنا وأمتنا الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة البطولية في القدس المحتلة، الذي وجه ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية".وبارك رضوان القيادي بـ (حماس) عملية باب السلسلة البطولية في القدس المحتلة، والتي تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وأهالي حي الشيخ جراح.