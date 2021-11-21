هيئة الأسرى: استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة بظروف صحية صعبة





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاحد، بأن الأسيرة شذى أبو فنونة (60) عاماً من مدينة رام الله، وتشغل (مدير عام لجان العمل الصحي )، والمعتقلة منذ تاريخ 7 يوليو 2021، ما زلت موقوفة في معتقل الدامون، وخضعت لعدة جلسات من التحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات.وأوضحت الهيئة بأن الأسيرة أبوفنونة إمرأة كبيرة، وتعانيمن وضع صحي خاص، تتمثل في إرتفاع نسبة السكر في الدم، ومشاكل في القولون العصبي، وبحاجة الى رعاية طبية وعلاجات مستمرة. حيث يجب أن تخضع لعملية ليزر بالعين إلا أن عيادة السجن تماطل بإجرائها.ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة أبو فنونة، أن الأسيرات يتعرضن إلى إنتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، فهناك اسيرات لا يزرن أبنائهن وهن قلقات عليهن وحالتهن النفسية صعبة، ولا يوجد اي اهتمام بهن، إضافة الى وجود كاميرات مراقبة داخل ساحة الفورة، مما أدى الى إصابتهن بأمراض فقر الدم وتساقط الشعر بسبب لبس الحجاب طوال الوقت، وعدم إعطائهن حريتهن، كما يعانين الأسيرات أيضا من نقص توفر الفواكه والطعام حيث لا يقدم لهن سوى نوعين من الفاكهة التفاح او الاجاص.وفي السياق ذاته تعاني الاسيرة إيناس عصافرة (28) عامامن مدينة الخليل، من اوجاع في المفاصل ومشاكل في القولون العصبي، وهي أم لطفلين، وزوجها أسير محكوم بالمؤبد وتقضي حكم بالسجن لمدة (30) ومن المقرر الإفراج عنها بتاريخ 23 ديسمبر 2021 .يذكر أن عدد الأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ (34) أسيرة يقبعن جميعهن في معتقل الدامون.