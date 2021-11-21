إيران: السماح للمرة الأولى بتصدير الخيول إلى الخارج

مسعود خليلي،

رام الله - دنيا الوطنقالرئيس اتحاد الفروسية الإيراني، إنه وللمرة الأولى تم السماح بتصدير الخيول الإيرانية إلى الخارج، وأن ثلاثین خيلاً بيعت لقطر.وأضاف مسعود خليلي، في تصريح له: "أن إيران لا تواجه مشاكل في إنتاج الخيول العربية أيضا والتصدير".وتابع: "أستدرك أنه بالوقت ذاته لن نسمح بهذه الموارد الجينية التدفق على الخارج، حيث سيكون وفي إطار القانون بالإمكان تصديرها".وأشار رئيس اتحاد الفروسية الإيراني، إلى أن الخيول التركمانية أيضاً تمتلك قابلية التصدير، وبدوره الاتحاد قام بترقيم 5 آلاف رأس منها.