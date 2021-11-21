حمادة: عملية القدس تثبت أن شعبنا لن يسمح بالمساس بالقدس



واستشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وذكرت مصادر عبرية، مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة من جنود قوات الاحتلال بعملية إطلاق النار، أحد الجرحى حالته خطرة، فيما حالة الاثنين الآخرين تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة.



وأظهرت مقاطع فيديو، إطلاق نار كثيف في البلدة القديمة، واستنفار كبير لقوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.



وأغلقت قوات الاحتلال أثناء العملية جميع أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة عقب عملية إطلاق النار قرب باب السلسلة.







رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة: "إن عملية القدس اليوم تؤكد على إن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالمساس بالقدس".وأضاف حمادة" إن عملية القدس اليوم ومن قبلها عملية الطعن التي نفذها الشهيد عمر أبو عصب تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة".وأكد حمادة على أن عملية القدس مثلت رسالة اختراق للعدو الإسرائيلي، وصنعت جرحا عميقا في صفوف سلطات الاحتلال.وشدد على أن محاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتهويده من قبل الاحتلال والمستوطنين لن تمر، لافتًا إلى أن مثل هذه العمليات البطولية ستستمر ردا على محاولات الاحتلال تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا.