الاحتلال الإسرائيلي يهدم بركسين زراعيين في برية السواحرة ويخطر بهدم منزل في سلوان

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسين زراعيين قرب بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منزل في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسين زراعيين يعودان لعائلتي شقيرات وعبيدات في برية السواحرة، تبلغ مساحة كل منهما خمسين مترا مربعا، وفق (وفا).وفي سياق آخر، أخطرت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا بهدم منزله في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.