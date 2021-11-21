منظمة العدل: فقدان الإسرائيليين للأمن داخل إسرائيل سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية: "إن فقدان الاسرائيليين للأمن داخل إسرائيل هو ورقة الضغط الوحيدة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من القدس ومناطق بالضفة الغربية".و أكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي على أنه طالما أن الاسرائيليين يشعروا بالأمن داخل الاحتلال الإسرائيلي فلن يقدموا أي تنازلات لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين.و لفت إلى أن استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الاسرائيلي بمختلف الوسائل وفقدان الاسرائيليين للأمن داخل اسرائيل سيجعل حكومة بينيت في مازق كبير أمام الرأي العام الداخلي باسرائيل وسيدفع الحكومة اليمينية المتطرفة لوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية ووقف عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.