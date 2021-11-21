"تنكّر بلباس الحريديم".. الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار في القدس، والتي نجم عنها مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين.وقالت قناة (كان): إن منفذ عملية إطلاق النار في القدس يتبع للجناح السياسي لحركة حماس، وكان متنكرًا بزي حريدي "متدين يهودي".وأوضحت القناة "جاء المنفذ من اتجاه البلدة القديمة، وقام بإطلاق النار بالقرب من باب السلسلة باتجاه المستوطن -الذي أعلن عن مقتله-، ثم تحصن في أحد الأزقة وخرج للتحقق من قتل المستوطن".وأضافت: "ثم واصل سيره وأطلق النار على مستوطن آخر -الذي أصيب بجروح خطيرة- واشتبك مع قوة من حرس الحدود وأصاب 2 منهم حتى قامت القوة بقتله".فيما قال وزير الأمن الداخلي: إن الهجوم كان مدبرا والمنفذ أرسل زوجته وأولاده للخارج قبل 3 أيام.وأكد مسؤول أمني لإذاعة الجيش، أن حماس تحاول باستمرار تنفيذ عمليات في القدس والضفة، حتى بعد هذا الهجوم هناك مخاوف من مزيد من العمليات ومحاولات تقليد أسلوب العملية.بدوره، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، مع وزير الأمن الداخلي، ومع المفتش العام للشرطة، وقد أوعز بتعزيز قوات الشرطة في محيط القدس لإحباط عمليات أخرى.وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليئون خلال زيارة لموقع عملية إطلاق النار: إنها عملية خطيرة للغاية، هذا تصعيد سلوك من قبل مسؤولي حمـاس، يجب زيادة الأمن في المدينة.