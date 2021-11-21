بولندا: أزمة المهاجرين أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة

ماتيوش مورافيتسكي،

مورافيتسكي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "





تابع: "بولندا لن تلجأ إلى الابتزاز وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي".















رام الله - دنيا الوطنقالرئيس الوزراء البولندي، يوم الأحد، إن أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية هي أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة.وأضافأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو شن حرباً هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، وهذه أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 30 عاما".