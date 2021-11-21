بولندا: أزمة المهاجرين أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة
قال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي، يوم الأحد، إن أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية هي أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة.
وأضاف مورافيتسكي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو شن حرباً هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، وهذه أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 30 عاما".
تابع: "بولندا لن تلجأ إلى الابتزاز وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي".
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