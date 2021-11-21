دولي

جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية مع عدة جبهات

جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية مع عدة جبهات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمناورة "درع البلاد" العسكرية في جنوب البلاد للتعامل مع عدة جبهات. 

وبحسب موقع (والا)، ذكر المتحدث باسم الجيش: "أن المناورة تأتي لتحسين استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة متعددة الجبهات وستنتهي يوم الأربعاء المقبل". 

وأوضح أن جيش الاحتلال سيتدرب يوم الإثنين على تلقي معلومات في المناطق المدنية في غلاف غزة، وكيفية التنبيه عن تهديدات محتملة والتعامل معها، وتهدف المناورة إلى تحسين جاهزية قوات الجيش لمواجهة متعددة الجبهات بناء على الدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار).

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