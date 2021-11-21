منظمة حقوقية: فقدان إسرائيل للأمن سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أن فقدان الاسرائيليين للامن داخل اسرائيل هو ورقة الضغط الوحيدة التى يمتلكها الشعب الفلسطينى لوقف الاستيطان وتهجيرالفلسطينيين من القدس ومناطق بالضفة الغربية.وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى، قوله: "أنه طالما أن الاسرائيليين يشعروا بالامن داخل الكيان الصهيونى فلن يقدموا اى تنازلات لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين".كما وأكد أن استمرارمقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الاسرائيلى بمختلف الوسائل وفقدان الاسرائيليين للأمن داخل اسرائيل سيجعل حكومة بينيت فى مأزق كبير أمام الرأي العام الداخلي باسرائيل وسيدفع الحكومة اليمينية المتطرفة لوقف الاستيطان بالاراضى الفلسطينية ووقف عمليات تهجير الفلسطينيين من اراضيهم.