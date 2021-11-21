اليابان: قلقون من الدوريات الجوية الروسية الصينية المشتركة

يوشيماسا هاياشي،

سيرغي شويغو

رام الله - دنيا الوطنأفادوزير خارجية اليابان، أن بلاده تشعر بالقلق بسبب الدوريات الروسية الصينية الجوية المشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.وقال الوزير: "قمنا بإبلاغ الصين وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، بمخاوفنا بشأن الأمن الإقليمي"، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، أبلغوزير الدفاع الروسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتنفيذ الناجح للمهام المحددة، خلال الدوريات الجوية المشتركة للطائرات الحربية الروسية بعيدة المدى وطائرات حربية صينية، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.