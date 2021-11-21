شؤون فلسطينية

بمناسبة يوم الطفل العالمي.."الضمير" تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال

بمناسبة يوم الطفل العالمي.."الضمير" تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال
صورة توضيحية .. الاحتلال يعتقل طفل في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
عبّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن "أسفها حيال اخفاق المجتمع الدولي في تأمين الحماية الملائمة للأطفال إزاء الانتهاكات التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلين، وأن القرار
الفلسطيني الداخلي بدوره يتحمل هو الآخر وزر آثار القرارات السياسية المدمرة على السكان وخصوصًا على الأطفال".

وطالبت "الضمير" المجتمع الدولي إلى العمل فورا على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأطفال.  

ودعت مؤسسة "الضمير" السلطة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية. 

ويحتفل العالم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام , باليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، في عام 1959, ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لحث الدول والحكومات والمؤسسات غير الحكومية على اختلافها لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها لتنظم الفعاليات والأنشطة الثقافية لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق الطفل. 

ويأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في فلسطين بينما يتعرض الأطفال إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ استشهد منذ بداية العام الجاري وحتى
نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 15 طفلًا، ويتزامن اليوم العالمي للطفل مع اعتقال 160 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة خلال عمليات التحقيق  والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، ورغم كل النداءات ترفض قوات الاحتلال الإفراج عنهم، نهيك عن عدم محاسبة ومسائلة جنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم بحق قتل الأطفال الفلسطينيين وإقرارها مزيداً من القوانين والاوامر العسكرية التي تنتهك الطفولة الفلسطينية.  

وصُنف الأطفال الفلسطينيون على أنهم أكثر معاناة من أقرانهم على مستوى العالم، جراء ممارسات الاحتلال الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشبان. 

أخبار ذات صلة

منظمة حقوقية: فقدان إسرائيل للأمن سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

منظمة حقوقية: فقدان إسرائيل للأمن سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

كم بلغت نسبة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية؟

كم بلغت نسبة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية؟

العمل بغزة تنشر رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

العمل بغزة تنشر رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

الجهاد الإسلامي تعقب على عملية إطلاق النار في القدس

الجهاد الإسلامي تعقب على عملية إطلاق النار في القدس

فياض: لايحق لبريطانيا التي لعبت دور رأس الأفعى بأزماتنا وسم أية جهة فلسطينية بالإرهاب

فياض: لايحق لبريطانيا التي لعبت دور رأس الأفعى بأزماتنا وسم أية جهة فلسطينية بالإرهاب

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك عملية إطلاق النار في باب السلسلة بالقدس

"المقاومة الشعبية" تبارك عملية إطلاق النار في باب السلسلة بالقدس

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية إطلاق النار بالقدس

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية إطلاق النار بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمة حقوقية: فقدان إسرائيل للأمن سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

منظمة حقوقية: فقدان إسرائيل للأمن سيؤدي لوقف الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

بمناسبة يوم الطفل العالمي..&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال

بمناسبة يوم الطفل العالمي.."الضمير" تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تبارك عملية إطلاق النار في باب السلسلة بالقدس

"المقاومة الشعبية" تبارك عملية إطلاق النار في باب السلسلة بالقدس

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم في العيسوية بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم في العيسوية بالقدس

(حشد) تدعو المجتمع الدولي ومنظماته لتوفير الحماية الدولية للطفل الفلسطيني والانتصار لحقوقه

(حشد) تدعو المجتمع الدولي ومنظماته لتوفير الحماية الدولية للطفل الفلسطيني والانتصار لحقوقه

الصحة &#34;بغزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ&#34;الإرهاب&#34; من قبل بريطانيا

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ"الإرهاب" من قبل بريطانيا

منوعات

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

عربي

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح