رئيس الشباك الإسرائيلي أجرى زيارة غير معلنة للأردن

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) رونين بار قام مؤخرا بزيارة للاردن اجتمع خلالها مع رؤساء الدوائر الأمنية في المملكة.وأضافت الصحيفة، انه بحث سبل التصدي لتهريب الوسائل القتالية ومكافحة الإرهاب، يذكر ان رئيس الشاباك اجرى سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي في القاهرة كما زار رام الله.وأشارت الصحيفة إلى أن بار قرر القيام بزيارة لعمان ليؤكد للاردنيين الاهمية التي يوليها للعلاقات الجيدة مع الاجهزة الاردنية وللتنسيق الامني معها، خاصة وأن الحدود بين اسرائيل والمملكة هي الاطول وانها تستلزم الحراسة المشددة لمنع تهريب الاسلحة لدولة الاحتلال والضفة الغربية.يذكر ان كلا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد قد قاموا مؤخرا بزيارات للأردن، كما وقعت الاردن واسرائيل على اتفاق لزيادة كميات المياه التي تزودها اسرائيل للمملكة.