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العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)

العراق تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس (كورونا). 

وقال رياض عبد الأمير، مدير عام الصحة العامة: "إن شحنات لقاح فيروس (كورونا) توزع حسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف: "أن المعدل اليومي للملقحين وصل إلى 70 ألف شخص لأول مرة، وتلك النسبة جيدة ونطمح لزيادتها؛ كي يكون معدل الإصابات منخفضاً، حال دخول الموجة الرابعة للفيروس وتكون آثاره خفيفة على المصابين".  

وأكد مدير عام الصحة، فيما يخص بشأن أهمية بطاقة التلقيح مستقبلاً، أن البطاقة ربما ستكون في المستقبل وثيقة رسمية للسفر.

وأشار عبد الأمير إلى أن الهدف من البطاقة هي حماية المواطنين في المناطق التي تحتوي على تجماعات بشرية من الفيروس. 


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