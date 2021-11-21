العمل بغزة تنشر رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.وقالت الوزارة، إن التسجيل سيكون وفقًا للشروط التالية: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاماً، وألا يكون موظفاً، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، كما عليه أن يكون حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس (كورونا)، وغير مصاب في الفترة الحالية.وأكدت أن فتح باب التسجيل للعمال يأتي استمرار لجهودها الهادفة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفها إلى جانب العمال.