الجهاد الإسلامي تعقب على عملية إطلاق النار في القدس





رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الاسلامي على عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في القدس المحتلة، وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من حرس الحدود التابعة للاحتلال.وقالت الحركة في بيان صحفي، وصل لـ"دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن هذه العملية هي رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، وامعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهلنا في القدس ".وأضافت: "أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن سياساته، وواهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام سياسات الاحتلال وقوة الإهاب الذي يمارسه الصهاينة".وتابعت الحركة: "هذه العملية البطولية تدلل على قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة كنهج قادر على ردع الإحتلال وكسر عنجهيته".