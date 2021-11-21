"المقاومة الشعبية" تبارك عملية إطلاق النار في باب السلسلة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية إطلاق النار التي حدثت صباح اليوم الأحد، في منطقة باب السلسلة بالقدس المحتلة.وقالت "المقاومة الشعبية" في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: " نحيّ منفذها العملية والسواعد الباسلة الرافضة للغطرسة الصهيونية ونطالب بتصاعد العمل المقاوم ضد جنود الاحتلال في كافة أماكن التماس".ودعت حركة المقاومة الشعبية، المناضلين والمقاتلين وكل ما يمتلك السلاح إلى الإنتفاض "وتحويل نهار وليل الإحتلال جحيماً وناراً تحرقهم".