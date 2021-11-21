شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية إطلاق النار بالقدس

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية إطلاق النار بالقدس
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، بأن العملية البطولية عند باب السلسلة، صباح اليوم الأحد، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "هذه المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى تطرد المحتل الغريب، ولن تستسلم لواقع الاحتلال البغيض، والشباب الثائر سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حريته وتحرير أرضه واسترداد مقدساته".

وأكد الناطق باسم (حماس) على أن هذه العملية تؤكد على استمرارية ثورة الشعب الفلسطيني ضد المحتل، وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة

وتابع: "ستظل مقاومة شعبنا مشرعة بكل الوسائل والأدوات ضد المحتل الصهيوني حتى تحقيق أهدافنا المنشودة، وكنس الاحتلال عن مقدساتنا وكامل أراضينا".


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