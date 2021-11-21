الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم في العيسوية بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الاشقاء: بلال وسلطان ومحمد رباح أبو الحمص، بعد أن داهمت منزلهم في العيسوية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت شقيقهم الرابع خضر لعدة ساعات، قبل ان تطلق سراحه.وشهدت العيسوية أمس مواجهات عنيفة لليوم الرابع على التوالي اثر اقتحام الاحتلال للبلدة، والتنكيل بالمواطنين.