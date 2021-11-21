إعلام الاحتلال: مقتل أحد مصابي عملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ



وأوضحت الصحيفة أن المنفذ استشهد، ويجري ملاحقة لشخص آخر حاول طعن جنود.



من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن منفذ عملية إطلاق النار في القدس تنكر بزي (حريدي) للمتدينين اليهود".



أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأحد، بأن اشتباكاً مسلحاً وقع في محيط باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.



يتبع..





وأوضحت الصحيفة أن المنفذ استشهد، ويجري ملاحقة لشخص آخر حاول طعن جنود.من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن منفذ عملية إطلاق النار في القدس تنكر بزي (حريدي) للمتدينين اليهود".أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأحد، بأن اشتباكاً مسلحاً وقع في محيط باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.يتبع..











رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مقتل أحد مصابي عملية إطلاق النار في القدس.وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قد أعلنت عن إصابة أربع جنود من حرس الحدود، منهم مصاب حالته خطيرة جداً جراء عيار ناري في الرأس، وآخر حالته خطيرة - متوسطة جراء عيار ناري في الجزء العلوي من الجسم، واثنين حالتهم طفيفة.