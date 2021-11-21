منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

أكد استهجانه البالغ لحالة الصمت من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية على تعمد قوات الاحتلال قمع الصحفيين، مجددة سؤال الجدوى من هكذا منظمات ترفع وتردد شعارات بعيدة عن الواقع.





كما وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة دورهم المهني وواجبهم الوطني، ليدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى تفعيل دورها لمواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية.



