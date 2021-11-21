عاجل

  • إذاعة جيش الاحتلال: إصابة ثلاثة من جنود حرس الحدود بالاشتباك المسلح في البلدة القديمة بالقدس

  • قناة (كان): عدّة إصابات بجراح خطرة جراء العملية في القدس وتم إطلاق النار على المنفذ

  • (معاريف): نجمة داود الحمراء تتعامل مع إصابتين جرّاء إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس

  • قوات الاحتلال تغلق جميع أبواب المسجد الأقصى عقب إطلاق نار قرب باب السلسلة

شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط
استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لإمعان وإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وأُصيب الزميل الصحفي معتصم سقف الحيط بالقدم والظهر بعد استهدافه بقنابل الغاز خلال اقتحام الاحــتلال لرام الله، وذلك في انتهاك جديد للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

وأشاد المنتدى بجهود فرسان الإعلام الفلسطيني المتواصلة من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ليطالب بوقفة جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه المتواصل للصحفيين الفلسطينيين.
 
أكد استهجانه البالغ لحالة الصمت من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية على تعمد قوات الاحتلال قمع الصحفيين، مجددة سؤال الجدوى من هكذا منظمات ترفع وتردد شعارات بعيدة عن الواقع.  

كما وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة دورهم المهني وواجبهم الوطني، ليدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى تفعيل دورها لمواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية. 

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: إصابات في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس

إعلام الاحتلال: إصابات في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس

الصحة &#34;بغزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ&#34;الإرهاب&#34; من قبل بريطانيا

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ"الإرهاب" من قبل بريطانيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة &#34;بغزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ&#34;الإرهاب&#34; من قبل بريطانيا

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ"الإرهاب" من قبل بريطانيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

بحر يهنئ عُمان بالذكرى الـ &#34;51&#34; للاستقلال

بحر يهنئ عُمان بالذكرى الـ "51" للاستقلال

&#34;الضمير&#34; تدين قرار الحكومة البريطانية بوصف حركة حماس &#34;منظمة إرهابية&#34;

"الضمير" تدين قرار الحكومة البريطانية بوصف حركة حماس "منظمة إرهابية"

مجدلاني يطالب المؤسسات الدولية والحقوقية العمل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين

مجدلاني يطالب المؤسسات الدولية والحقوقية العمل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين

منوعات

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

عربي

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح