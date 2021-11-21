منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط
عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لإمعان وإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.
وأُصيب الزميل الصحفي معتصم سقف الحيط بالقدم والظهر بعد استهدافه بقنابل الغاز خلال اقتحام الاحــتلال لرام الله، وذلك في انتهاك جديد للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.
وأشاد المنتدى بجهود فرسان الإعلام الفلسطيني المتواصلة من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ليطالب بوقفة جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه المتواصل للصحفيين الفلسطينيين.
وأشاد المنتدى بجهود فرسان الإعلام الفلسطيني المتواصلة من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ليطالب بوقفة جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه المتواصل للصحفيين الفلسطينيين.
أكد استهجانه البالغ لحالة الصمت من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية على تعمد قوات الاحتلال قمع الصحفيين، مجددة سؤال الجدوى من هكذا منظمات ترفع وتردد شعارات بعيدة عن الواقع.
كما وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة دورهم المهني وواجبهم الوطني، ليدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى تفعيل دورها لمواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية.
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