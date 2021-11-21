كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء أمس، على موقع الوزارة الإلكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.كما طالبت المسافرين التواجد الساعة السادسة صباح يوم الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.