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شؤون فلسطينية

بحر يهنئ عُمان بالذكرى الـ "51" للاستقلال

بحر يهنئ عُمان بالذكرى الـ "51" للاستقلال
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر؛ سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الـ "51" لاستقلال السلطنة؛ جاء ذلك في رسالة وجهها اليوم لرئيس مجلس الشورى العُماني سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي.

وجاء في الرسالة:" يطيب لنا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن نتقدم منكم ومن سلطنة عمان الشقيقة "سلطاناً
وبرلماناً وحكومةً وشعباً" بالتهنئة الخالصة بمناسبة الذكرى الـ
"51" لاستقلال السلطنة".

وثمن بحر في رسالته الدور المقدَر لسلطنة عمان الشقيقة في نصرة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، وعبر عن تطلعه إلى مواصلة البرلمان العماني الموقر جهوده البرلمانية الداعمة للحقوق الفلسطينية خصوصاً في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط شعبينا الشقيقين، وتنمى في ختام رسالته من الله تعالى أن يحفظ سلطنة عمان الشقيقة وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

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