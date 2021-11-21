"الصحة العالمية": إمكانية وفاة نصف مليون شخص بـ(كورونا) خلال فصل الشتاء بأوروبا

مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية إنه من الممكن أن يتوفى حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء نتيجة جائجة (كورونا)، وذلك إن لم يكن تشديد على القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس في الدول الأوروبية.وذكر هانز كلوغ مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في تصريح له "أن المنظمة قلقة للغاية من انتشار (كورونا) في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس".وتابع: "قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة (كورونا)، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".وأشار إلى أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي فيروس التاجي، مشدداً على زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة.ولفت إلى أن (كورونا) أصبحت مرة أخرى السبب الأول للوفيات في المنطقة.وأكدأنه يجب التعامل مع إلزامية التطعيم لمواجهة الفيروس، وسيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم.