عاجل

  • إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقها عقب إطلاق نار حدث عند باب السلسلة

دولي

"الصحة العالمية": إمكانية وفاة نصف مليون شخص بـ(كورونا) خلال فصل الشتاء بأوروبا

"الصحة العالمية": إمكانية وفاة نصف مليون شخص بـ(كورونا) خلال فصل الشتاء بأوروبا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية إنه من الممكن أن يتوفى حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء نتيجة جائجة (كورونا)، وذلك إن لم يكن تشديد على القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس في الدول الأوروبية.

وذكر هانز كلوغ مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية  في تصريح له "أن المنظمة قلقة للغاية من انتشار (كورونا) في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس".

وتابع: "قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة (كورونا)، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".

وأشار إلى أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي فيروس التاجي، مشدداً على زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة.

ولفت إلى أن (كورونا) أصبحت مرة أخرى السبب الأول للوفيات في المنطقة.

وأكد مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أنه يجب التعامل مع إلزامية التطعيم لمواجهة الفيروس، وسيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم.

أخبار ذات صلة

أكاديمية الطب الأمريكية: جائحة أخطر من تفشي (كورونا) قد تندلع في أي لحظة

أكاديمية الطب الأمريكية: جائحة أخطر من تفشي (كورونا) قد تندلع في أي لحظة

شاهد: 17 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي الهند

شاهد: 17 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي الهند

البنتاغون يكشف عن أسماء ثلاث شركات أمريكية ستطوير وسائل التصدي للصواريخ فرط صويتة

البنتاغون يكشف عن أسماء ثلاث شركات أمريكية ستطوير وسائل التصدي للصواريخ فرط صويتة

شاهد: أنصار (حياة السود مهمة) في أمريكا يحتجون على تبرئة ريتنهاوس

شاهد: أنصار (حياة السود مهمة) في أمريكا يحتجون على تبرئة ريتنهاوس

الهند: مصرع 17 شخصاً وفقدان أكثر من 100 آخرين إثر فيضانات جنوبي البلاد

الهند: مصرع 17 شخصاً وفقدان أكثر من 100 آخرين إثر فيضانات جنوبي البلاد

طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بايدن

طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بايدن

البنتاغون يصادق على صفقة شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي (باتريوت) في 2022

البنتاغون يصادق على صفقة شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي (باتريوت) في 2022

الصين: نحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان

الصين: نحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر ديسمبر المقبل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم في العيسوية بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم في العيسوية بالقدس

(حشد) تدعو المجتمع الدولي ومنظماته لتوفير الحماية الدولية للطفل الفلسطيني والانتصار لحقوقه

(حشد) تدعو المجتمع الدولي ومنظماته لتوفير الحماية الدولية للطفل الفلسطيني والانتصار لحقوقه

الصحة &#34;بغزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً بشأن التطعيم ضد (كورونا)

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ&#34;الإرهاب&#34; من قبل بريطانيا

الدائرة القانونية في (الديمقراطية) تدين إتهام حماس بـ"الإرهاب" من قبل بريطانيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أسرى محررين من الخليل

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

منوعات

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

شاهد: ما الرسالة التي وجهتها شيماء سيف إلى جمهور السعودية؟

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

تصريح صادم من أصالة نصري على وفاة زهير رمضان

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يقلد تركي أل شيخ والأخير يباغته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

بهذه الطريقة احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

سارة سلامة تصدم جمهورها بملامحها.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

عربي

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 61 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

اغتيال مدير الراديو الصومالي وسط مقديشو

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح