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الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين

الجيش السوداني يعيد حمدوك رئيساً للوزارء ويقرر الإفراج عن المعتقلين
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في السودان، اليوم الأحد، عن موافقة المكون العسكري ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك على عودته رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وقالت المبادرة بيان صحفي: "بأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية"، وفق (الجزيرة نت).

وأوضح بيان المبادرة التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق (جوبا) للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية، أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء وضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، رفضاً للقرارات التي سبق أن اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

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