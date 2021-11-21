تقرير أممي: استشهاد 3 فلسطينيين وهدم 49 مبنى في الضفة خلال أسبوعين

وفي حوارة (نابلس) اعتدى مستوطنون جسدياً على مزارع آخر أثناء قيامه بقطف الزيتون، مما أدى إلى إصابته وقتل ثلاثة عجول.



كذلك خرب المستوطنون حوالي 120 شجرة زيتون وسرقوا حصاد العشرات من الأشجار الأخرى.



وفي عدة حوادث بنابلس والخليل خرب المستوطنون آبار المياه والصهاريج المتنقلة وكاميرات المراقبة والمباني السكنية.





رام الله - دنيا الوطنرصد تقرير أممي استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال وهدم 49 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء.وفي تقرير يوثق الفترة الواقعة ما بين الثاني والخامس عشر من نوفمبر الجاري أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في طوباس والقدس ونابلس.فيما أصيب 190 مواطناً بينهم 135 خلال احتجاجات على الاستيطان قرب بيتا (126) وبيت دجن (9) في محافظة نابلس.هدم وتهجيروذكر التقرير الأممي أن قوات الاحتلال هدمت 49 مبنى مملوكًا لفلسطينيين خلال ذات الفترة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.وحسب أوتشا فقد أدت عمليات الهدم إلى تشريد 38 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال والتأثير على سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات لنحو 400 آخرين.ومن بين المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) ، مسجد وثمانية مبانٍ سكنية و 23 مبنى لكسب العيش في 16 مجتمعاً محلياً.كما تم هدم ثمانية مبانٍ بينها منازل ومنشآت في شرقي القدس.وأِشار التقرير الى أن قوات الاحتلال نفذت 65 عملية بحث واعتقال واعتقلت 92 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، وكان العدد الأكبر من العمليات في الخليل، تليها بيت لحم.اعتداءات المستوطنينوالى جانب قوات الاحتلال قالت أوتشا إن المستوطنين أصابوا 20 فلسطينيًا، كما أتلفوا وسرقوا محصول عشرات أشجار الزيتون.وفي خلة عذابة (الخليل) نصب المستوطنون خيمة ورشقهم فلسطينيون بالحجارة وجرحوا خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة بالرصاص الحي.وفي نفس الحادث أضرم مستوطنون النار في خيمة فلسطينية وخمس سيارات فلسطينية منها سيارتي إسعاف.وفي قريتي بورين وبرقة قضاء نابلس أصيب 11 فلسطينياً في هجوم للمستوطنين، الذين نفذوا أيضاً اعتداءات على أهالي حي رأس العامود في القدس، فيما تعرض ثلاثة رعاة، بينهم امرأتان، للاعتداء الجسدي في منطقة ثعلة في الخليل.