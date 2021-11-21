طالع حالة الطرق في شوارع غزة صباح اليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الأحد، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور، والمفترقات الرئيسية.وأشارت إدارة المرور إلى ضرورة التزام السائقين بالقيادة بحذر، والتمهل تفادياً لحدوث انزلاقات بسبب أمطار المياه.ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.ولفتت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.