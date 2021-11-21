تعرف على آخر تطورات المنخفض الجوي الحالي بالأراضي الفلسطينية





2- خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-10 16-11 18-12 بيت لحم 15-10 16-11 18-12 رام الله والبيرة 14-9 15-10 17-11 طولكرم 19-13 20-14 21-15 نابلس 16-11 17-12 19-13 قلقيلية 19-13 20-14 21-15 جنين 19-12 20-13 22-14 سلفيت 15-10 16-11 18-12 طوباس 20-13 21-14 23-15 روابي 16-11 17-12 19-13 الخليل 14-9 15-10 17-11 غزه 20-14 21-15 22-16 أريحا 25-16 25-17 27-18 خانيونس 20-14 21-15 22-16 الأغوار الشمالية 23-14 23-15 25-16 رفح 21-13 22-14 23-15

3- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأحد، لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق على فترات قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو بارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين 2021/11/22 يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتبقى فرصه ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الثلاثاء 2021/11/23 يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأربعاء 2021/11/24 يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الأحد من خطر:1- تدني مدى الرؤية الأفقية.