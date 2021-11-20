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30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

30 مرشحًا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلى ثلاثين مرشحا.

ويأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

وتقدم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، وهم عقيلة صالح، وضو عبد الله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبد المجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش.

ويعد ترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر أبرز الترشحات للانتخابات الليبية.

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