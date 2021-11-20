اتحاد المقاولين: تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بدءًا من الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مساء السبت، عن تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ في مختلف أنحاء الوطن، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.وأفاد نقيب المقاولين الفلسطينيين، المهندس علاء الأعرج، عن نيتهم وقف العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بمشاركة إدارة الاتحاد وأمناء سر الفروع وأعضاء اللجان في كافة المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.وبين الأعرج أنه سيتم عقد اجتماع موسع يضم كافة الأطر والأعضاء في اتحاد المقاولين، غدا الأحد للبحث في آليات المطالبة بحقوق المقاولين نظرا لما يمر به قطاع المقاولين من ظروف صعبة.