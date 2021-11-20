شؤون فلسطينية

والدة الأسير الفسفوس: كايد لا يستطيع شرب الماء

والدة الأسير الفسفوس: كايد لا يستطيع شرب الماء
رام الله - دنيا الوطن
دقت والدة الأسير كايد الفسفوس، جرس إنذار بشأن خطورة الحالة الصحية التي وصلها إليها نجلها بعد مرور 129 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت المسنة فوزية الفسفوس: "كايد تعبان كثير. ما بقدر يشرب المَي. لو إنه حديد ذاب".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وضع الأسير الفسفوس يمكن أن يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي الى شلله أو ارتقائه شهيدًا. 

وأشارت إلى تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا في حياة الأسير وصحته.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الأسير الفسفوس، من بلدة دورا جنوبي الخليل، يعاني من تجلطات في الدم، ونقص كبير في كمية السوائل والفيتامينات في جسمه، وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع، وعدم القدرة على النطق بشكل جيد.

والأسير الفسفوس واحد من بين 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ مدد مختلفة رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى هم إلى جانب الفسفوس: هشام أبو هواش منذ (96 يوما)، عياد الهريمي منذ (59 يوما)، لؤي الأشقر مضرب منذ (41 يوما).

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن بقية الأسرى المضربين عن الطعام يعانون أوضاعًا صحية صعبة، من نقصان نسبة السوائل بالجسم، وحالات الصداع والهزال الشديدين، وآلام الجسم المختلفة.

يذكر أن الأسير أن الأسير علاء الأعرج قد علّق يوم الخميس إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة اضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

أخبار ذات صلة

اتحاد المقاولين: تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بدًا من الإثنين المقبل

اتحاد المقاولين: تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بدًا من الإثنين المقبل

حزب الله: قرار بريطانيا ضد حماس استمرار مؤسف في انحيازها للعدو الصهيوني

حزب الله: قرار بريطانيا ضد حماس استمرار مؤسف في انحيازها للعدو الصهيوني

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

هنية: قدمنا رؤية مكتوبة حول المصالحة الفلسطينية للمخابرات المصرية

هنية: قدمنا رؤية مكتوبة حول المصالحة الفلسطينية للمخابرات المصرية

بلدية غزة: هبوط كبير في شارع الوحدة بسبب الأمطار

بلدية غزة: هبوط كبير في شارع الوحدة بسبب الأمطار

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال شرق القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال شرق القدس

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

أبو كويك: بريطانيا تستمر في السقوط بالمستنقع الصهيوني

أبو كويك: بريطانيا تستمر في السقوط بالمستنقع الصهيوني

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة &#34;حماس&#34;

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة &#34;إرهابية&#34;؟

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"؟

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

عربي

هل ستكون العراق جزءاً من اتفاقات (أبراهام) لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

هل ستكون العراق جزءاً من اتفاقات (أبراهام) لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها