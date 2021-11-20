حزب الله: قرار بريطانيا ضد حماس استمرار مؤسف في انحيازها للعدو الصهيوني

رام الله - دنيا الوطندان حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" تنظيمًا إرهابيًا واعتبره قرارًا خاطئاً وظالماً.وأكد حزب الله في بيان له نشره موقع (المنار)، أن هذا القرار استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والارهاب والمجازر والتدمير، داعيًا الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم.وشدد الحزب أن هذا القرار لن يؤثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الاسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة، "بل سيزيدها عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".