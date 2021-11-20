شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، على معبر الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وتم نقل جثمان الشهيد الطاهر بسيارة اسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان لمراسلنا، إن الاحتلال يحتجز جثامين 9 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال أقدمهم أنيس دولة وآخرهم سامي العمور من قطاع غزة، إضافة إلى احتجاز 240 شهيدا في مقابر الأرقام.

وأوضح أبو عطوان أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب أجساد الفلسطينيين حتى بعد موتهم باحتجاز جثامينهم في مقابر الأرقام، بهدف الاستمرار في تعذيب أهالي الشهداء وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل أسرهم.

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