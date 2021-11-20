قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول العلاقات الفلسطيني لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو سامر موسى، أن المجتمع الدولي يعيش أسوء ايامه من خلال التواطئ مع الاحتلال وقتله للاسرى في السجون من خلال سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا البواسل وكان اخرهم الشهيد سامي العمور والقائمة مرشحة للزيادة في ظل اضراب الاسرى الاربعة وعلى رأسهم الاسير الشهيد الحي كايد الفسفوس الذي يُمعن العدو بتعذيبه وقتله من خلال عدم اكثراته لصرخاته ، وعدم المتابعة القوية من المؤسسات الدولية والحقوقية في المحافل الدولية.ودعا موسى السلطة الفلسطينية تحمل مسؤوليتها والدفاع عن الاسرى في كافة المحافل الدولية والضغط على الكيان الصهيوني لانهاء الاعتقال الاداري بحق ابناء المضربين عن الطعام ووقف الاعتقال الاداري الظالم بحق الشعب الفلسطيني كافة .و استنكر الصمت الدولي ودخول الحكومة البريطانية بشكل فاضح وواضح لمعادة الشعب الفلسطيني ومقاومته من خلال تصنيف حركة المقاومة الاسلامية حماس بحركة إرهابية.وأكد موسى ان الحكومة البريطانية رغم تبنيها ظاهرياً الديمقراطية و مساندة الشعوب بنيل حريتها الا انها مستمرة في ظلم الشعب الفلسطيني الذي عانى ومازال من قرارها الذي منح الارض لمن لا يملكها وشرد وطرد شعب من ارضه وشرد في بقاع الارض .ورحب موسى بكل الجهود التي تبذل من اجل إنجاز صفقة تبادل اسرى مشرفة وتحفظ للمقاومة قيمتها وهيبتها وتؤدي لتحرير اكبر عدد من الاسرى بمن فيهم الاسرى ذوي المحكوميات العالية والقيادات الفلسطينية إضافةً لابطال إنتزاع الحرية من سجن جلبوع داعياً المقاومة بالتمسك شروطها وإجبار الكيان على تنفيذ شروطها .كما ورحب موسى بالجهود التي تبذل من اجل تخفيف الحصار عن غزة وفتح المعابر وإعادة الاعمار.ودعا موسى فصائل العمل الوطني لتوحيد الجهود سواءً الشعبية او العسكرية في ميدان المقاومة والدفاع عن الاسرى والمسرى وإسقاط كافة مخططات التهويد ومشاريع الاستيطان والتهويد والعمل بقوة وتباث لتحرير القدس وكل فلسطين.