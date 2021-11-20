شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول العلاقات الفلسطيني لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو سامر موسى، أن المجتمع الدولي يعيش أسوء ايامه من خلال التواطئ مع الاحتلال وقتله للاسرى في السجون من خلال سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق أسرانا البواسل وكان اخرهم الشهيد سامي العمور والقائمة مرشحة للزيادة في ظل اضراب الاسرى الاربعة وعلى رأسهم الاسير الشهيد الحي كايد الفسفوس الذي يُمعن العدو بتعذيبه وقتله من خلال عدم اكثراته لصرخاته ، وعدم المتابعة القوية من المؤسسات الدولية والحقوقية في المحافل الدولية.

ودعا موسى السلطة الفلسطينية تحمل مسؤوليتها والدفاع عن الاسرى في كافة المحافل الدولية والضغط على الكيان الصهيوني لانهاء الاعتقال الاداري بحق ابناء المضربين عن الطعام ووقف الاعتقال الاداري الظالم بحق الشعب الفلسطيني كافة .

و استنكر الصمت الدولي ودخول الحكومة البريطانية بشكل فاضح وواضح لمعادة الشعب الفلسطيني ومقاومته من خلال تصنيف حركة المقاومة الاسلامية حماس بحركة إرهابية.

وأكد موسى ان الحكومة البريطانية رغم تبنيها ظاهرياً الديمقراطية و مساندة الشعوب بنيل حريتها الا انها مستمرة في ظلم الشعب الفلسطيني الذي عانى ومازال من قرارها الذي منح الارض لمن لا يملكها وشرد وطرد شعب من ارضه وشرد في بقاع الارض .

ورحب موسى بكل الجهود التي تبذل من اجل إنجاز صفقة تبادل اسرى مشرفة وتحفظ للمقاومة قيمتها وهيبتها وتؤدي لتحرير اكبر عدد من الاسرى بمن فيهم الاسرى ذوي المحكوميات العالية والقيادات الفلسطينية إضافةً لابطال إنتزاع الحرية من سجن جلبوع داعياً المقاومة بالتمسك شروطها وإجبار الكيان على تنفيذ شروطها .

كما ورحب موسى بالجهود التي تبذل من اجل تخفيف الحصار عن غزة وفتح المعابر وإعادة الاعمار.

ودعا موسى فصائل العمل الوطني لتوحيد الجهود سواءً الشعبية او العسكرية في ميدان المقاومة والدفاع عن الاسرى والمسرى وإسقاط كافة مخططات التهويد ومشاريع الاستيطان والتهويد والعمل بقوة وتباث  لتحرير القدس وكل فلسطين. 

أخبار ذات صلة

اتحاد المقاولين: تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بدًا من الإثنين المقبل

اتحاد المقاولين: تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ بدًا من الإثنين المقبل

والدة الأسير الفسفوس: كايد لا يستطيع شرب الماء

والدة الأسير الفسفوس: كايد لا يستطيع شرب الماء

حزب الله: قرار بريطانيا ضد حماس استمرار مؤسف في انحيازها للعدو الصهيوني

حزب الله: قرار بريطانيا ضد حماس استمرار مؤسف في انحيازها للعدو الصهيوني

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم

هنية: قدمنا رؤية مكتوبة حول المصالحة الفلسطينية للمخابرات المصرية

هنية: قدمنا رؤية مكتوبة حول المصالحة الفلسطينية للمخابرات المصرية

بلدية غزة: هبوط كبير في شارع الوحدة بسبب الأمطار

بلدية غزة: هبوط كبير في شارع الوحدة بسبب الأمطار

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال شرق القدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال شرق القدس

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

قيادي بالجهاد: المجتمع الدولي يعيش أسوء أيامه من خلال التماهي مع الاحتلال

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

الرئيس عباس يستقبل المفتي العام

أبو كويك: بريطانيا تستمر في السقوط بالمستنقع الصهيوني

أبو كويك: بريطانيا تستمر في السقوط بالمستنقع الصهيوني

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة &#34;حماس&#34;

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة &#34;إرهابية&#34;؟

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"؟

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

عربي

هل ستكون العراق جزءاً من اتفاقات (أبراهام) لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

هل ستكون العراق جزءاً من اتفاقات (أبراهام) لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها