هنية: قدمنا رؤية مكتوبة حول المصالحة الفلسطينية للمخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء السبت، عن الانتخابات الداخلية لحركة حماس، ومسار المصالحة بعد إلغاء الانتخابات، ومسار العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وقال هنية لقناة (الأقصى): "إنّ انتخابات حماس الداخلية هي مبعث اعتزاز وفخر لكل من تعنيه هذه الحركة"، لافتاً إلى أنّها انتخابات دورية تُجرى كل 4 سنوات.وأضاف: "أنّها انتخابات حقيقية وليست صورية، وتشهد منافسة حميدة، وتشكل فرصة لتداول القيادة، وتؤكد حيوية الحركة وقدرتها على استيعاب التطورات والتغييرات"، مُشيراً إلى أنّ أحد أساليب وحدة الحركة وقوتها هو إجراؤها لهذه الانتخابات، واحترام نتائجها في كل المناطق والمواقع.وتابع: "إنّ "حماس" حركة كبيرة ومتعاظمة وممتدة، وانتشارها واسع بين أبناء شعبها في فلسطين وفي الخارج"، مُشدداً على أنّ الحركة حافظت على ثوابتها، وعلى خيار المقاومة، وعلى موقع القضية الفلسطينية.وأكمل: "إنّ أولوية حماس الأولى هي الحفاظ على القضية الفلسطينية، وعدم التفريط بأي من حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة، وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وتحرير الأسرى".وأوضح هنية، أنّ الأولوية الثانية لحماس هي تعظيم قوة المقاومة في غزة، وفي الضفة الغربية للنهوض بالعمل المقاوم باعتبار الضفة في احتكاك مباشر فيما يتعلق بالقدس والجدار والاستيطان.وأكّد، على أنّ حركة حماس تركز كثيرًا في دورتها الجديدة على تعزيز حضور شعبنا في الشتات على خارطة العمل المباشر لإسناد المقاومة، منوهاً إلى أنّ شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل جزء لا يتجزأ من خارطة الاشتباك مع الاحتلال.وتابع بالقول: "إنّ أولوية حماس الثالثة هي استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، أما الأولوية الرابعة للحركة تتعلق في بناء تحالفات سياسية، وتوسيع دائرة علاقاتها السياسية مع محيطنا العربي والإسلامي على قاعدة الانفتاح على الجميع.وذكر أنّ أولوية حماس الخامسة، هي مد جسور العلاقات مع المجتمع الدولي، والاستفادة من الحركات العالمية، والتغيرات المهمة الطارئة على مواقف الشعوب الغربية تجاه الاحتلال كما طرأ في معركة "سيف القدس"، مُشدداً على أنّ القدس في قلب أولويات الحركة، ونسعى إلى الحفاظ عليها وحمايتها من مخططات الاحتلال.وأضاف هنية: "نحن مع شعبنا نرفض التوطين والوطن البديل، ونسعى إلى الحفاظ على علاقة وثيقة مع أهلنا في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وسوريا"، لافتاً إلى أنّ "حماس" تسعى إلى كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، ولديها خطة جديدة لكيفية التعامل مع هذا الملف على المستوى الشعبي والرسمي والدولي.وبما يتعلق بملف المصالحة، قال هنية: "للأسف الشديد المصالحة متعثرة بسبب موقف السلطة وعدم تجاوبها مع المساعي الداخلية والعربية، وقطعها الطريق على مسار الانتخابات"، مُشيراً إلى أنّ حماس انخرطت في مشاريع متعددة من أجل تعزيز الشراكة وترتيب البيت الفلسطيني.وأضاف هنية: قدمنا مؤخرًا رؤية مكتوبة للمصالحة الفلسطينية للإخوة في جهاز المخابرات العامة المصرية بطلب منهم.