الشؤون المدنية: الليلة سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، مساء اليوم السبت، أنه وبعد متابعة حثيثة ومستمرة بذلتها الهيئة، سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان من بيت لحم إلى الارتباط المدني الفلسطيني هذه الليلة الساعة التاسعة والنصف مساء، على معبر الجبعة غرب المدينة.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجلت تسليم جثمان الشهيد الطفل أبو سلطان والذي كان مقررا مساء أمس الجمعة، بعد أن كانت أحضرت جثمانا إلى حاجز الجبعة وتبين بعد الكشف عليه أنه ليس الشهيد أبو سلطان.واستشهد الطفل أبو سلطان برصاص الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.