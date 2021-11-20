الكشف عن شروط تسجيل عمال غزة للعمل بأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنه سيتم فتح باب التسجيل للعمال الراغبين للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، غدا الأحد، وسيتم نشر رابط خاص على موقع وزارة العمل.وأوضح معروف، في تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن "معايير التسجيل هي، أن يكون متزوج، ويزيد العمر على 26 عامًا، وحاصل على بطاقة التطعيم، وليس موظفا، اضافة لخلو صحيفته الجنائية".وأكد أنه "ضمن المساعي الحكومية الحثيثة للحد من البطالة، ومنعا لحدوث أية حالات تلاعب أو استغلال في آليات التسجيل والاختيار؛ تنشر وزارة العمل غدا صباحا رابط للتسجيل الإلكتروني للعمال الراغبين بالعمل داخل أراضي 1948، وسيتم نشر الرابط الخاص على موقع وزارة العمل https://www.mol.ps/".