كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"؟
عقب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، إعلان الحركة، منظمة إرهابية.
وقال هنية في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "قرار باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، اعتداء جديد على شعبنا حقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة"، وفق وكالة "الرأي" المحلية.
وأضاف هنية: "هذه الخطوة تعبر عن الانحياز للاحتلال الاسرائيلي، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة".
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