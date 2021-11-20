شؤون فلسطينية

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"؟

كيف علق هنية على قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة "إرهابية"؟
رام الله - دنيا الوطن
عقب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، إعلان الحركة، منظمة إرهابية.

وقال هنية في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "قرار باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، اعتداء جديد على شعبنا حقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة"، وفق وكالة "الرأي" المحلية.

وأضاف هنية: "هذه الخطوة تعبر عن الانحياز للاحتلال الاسرائيلي، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة".

أخبار ذات صلة

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة &#34;حماس&#34;

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

العمل بغزة تعلن موعد فتح باب التسجيل للعمال الراغبين بالعمل بأراضي 1948

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

شاهد: الجماهير بجنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية لمثواها الأخير

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

مجدلاني: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة (160) طفلاً داخل سجون الاحتلال

المالكي: ندعو (يونسكو) لإرسال لجنة لمراقبة ما يقوم به الاحتلال ضد الأماكن المقدسة

المالكي: ندعو (يونسكو) لإرسال لجنة لمراقبة ما يقوم به الاحتلال ضد الأماكن المقدسة

كيف عقبت (حماس) على موقف القوى الوطنية الرافض للقرار البريطاني

كيف عقبت (حماس) على موقف القوى الوطنية الرافض للقرار البريطاني

البطش: وزيرة الداخلية البريطانية تعمل بإمرة بينت ولبيد وغانتس ويجب محاسبتها

البطش: وزيرة الداخلية البريطانية تعمل بإمرة بينت ولبيد وغانتس ويجب محاسبتها

مصدر يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل اجتماع لجنة &#34;المقطوعة رواتبهم&#34; بممثل الأمم المتحدة بغزة

مصدر يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع لجنة "المقطوعة رواتبهم" بممثل الأمم المتحدة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة &#34;حماس&#34;

المنظمات الأهلية تُدين القرار البريطاني المُتّخذ بحق حركة "حماس"

كيف عقبت (حماس) على موقف القوى الوطنية الرافض للقرار البريطاني

كيف عقبت (حماس) على موقف القوى الوطنية الرافض للقرار البريطاني

أبو هلال: (حماس) رائدة المقاومة في فلسطين واستهدافها هو استهداف فكر وأدوات المقاومة

أبو هلال: (حماس) رائدة المقاومة في فلسطين واستهدافها هو استهداف فكر وأدوات المقاومة

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة تعلن إحصائية جديدة لعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الحايك يحذر من أوضاع خطيرة على البنى التحتية والمشردين بغزة خلال الشتاء

الحايك يحذر من أوضاع خطيرة على البنى التحتية والمشردين بغزة خلال الشتاء

اليوم.. أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام رفضًا لإجراءات إدارة السجون بحقّهم

اليوم.. أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام رفضًا لإجراءات إدارة السجون بحقّهم

تيسير خالد: إعلان (حماس) منظمة ارهابية يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم بحق الفلسطينيين

تيسير خالد: إعلان (حماس) منظمة ارهابية يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم بحق الفلسطينيين

حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 5 مستوطنين وجنود في 54 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 5 مستوطنين وجنود في 54 نقطة مواجهة

منوعات

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

شاهد: الإمام السابق للمسجد الحرام يظهر في إعلان ترويجي بموسم الرياض

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

تامر عاشور يعلق على قرار إيقاف مطربي المهرجانات.. ماذا قال؟

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

زواج البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

عائلة سعودية تهدي عمر كمال سيارة باهظة الثمن.. فما قيمتها؟

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تحاول إقناع والدها بالزواج بعد طلاق والدتها

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

تفاصيل جديدة صادمة في أزمة مصطفى فهمي وطليقته

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

شاهد: ماذا قالت الفنانة زارا البلوشي عن زواجها الأخير؟

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. حسن أبو الروس يحيي حفلاً

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل بـ90 ألف دولار؟

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن جنازة زهير رمضان

عربي

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

محمد بن راشد: دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

شاهد: عبوة ناسفة تستهدف معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها

الدبيبة: لا نسمح بالعبث بمصير الشعب الليبي وندخل انتخابات لا دستور فيها

ليبيا: رئيس مجلس النواب يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية

ليبيا: رئيس مجلس النواب يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية