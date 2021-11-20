البنتاغون يكشف عن أسماء ثلاث شركات أمريكية ستطوير وسائل التصدي للصواريخ فرط صويتة

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنتاغون عن أن شركات (رايثيون) و(لوكهيد مارتن) و(نورثروب غرومان) الدفاعية الأمريكية العملاقة، ستقوم بتطوير صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في التصدي للهجمات فرط الصوتية.ويمكن لهذه الصواريخ أن تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت، أي بسرعة (ماخ 5)، وهي أكثر قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية، ويمكن أن تعمل على ارتفاع منخفض، مما يجعل رصدها أصعب.وأفاد البنتاغون، أمس الجمعة، بأن العقود الثلاثة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار تم توقيعها لتطوير صواريخ اعتراضية.واختبرت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنجاح تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية التي تستخدمها روسيا والصين، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً أن الصين اختبرت صاروخاً فرظ صوتي بشحنة نووية يصعب التصدي له، موضحة أن بكين تطور هذه الترسانة بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا.